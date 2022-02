Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi presto genitori: pubblicato il video della cameretta della nascitura (Di martedì 15 febbraio 2022) Il giorno di San Valentino siamo tutti più inclini alla dolcezza e all’amore. Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, in tale occasione ha mostrato la cameretta del loro bebé in arrivo. Era, infatti, agosto 2021 quando la giovane coppia aveva rivelato al mondo del web la loro dolce attesa: ora all’arrivo della bambina manca davvero poco. Francesca Sofia Novello e il dolce video su Instagram Sin dai primi giorni Francesca Sofia Novello ha mostrato con fierezza e orgoglio sui social il suo pancione sempre più visibile, messo in risalto ad alcuni eventi pubblici da vestiti aderenti. L’attesa è quasi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022) Il giorno di Sansiamo tutti più inclini alla dolcezza e all’amore., compagna di, in tale occasione ha mostrato ladel loro bebé in arrivo. Era, infatti, agosto 2021 quando la giovane coppia aveva rivelato al mondo del web la loro dolce attesa: ora all’arrivobambina manca davvero poco.e il dolcesu Instagram Sin dai primi giorniha mostrato con fierezza e orgoglio sui social il suo pancione sempre più visibile, messo in risalto ad alcuni eventi pubblici da vestiti aderenti. L’attesa è quasi ...

Advertising

ParliamoDiNews : Francesca Sofia Novello, la gravidanza: i dettagli | Gossip Blog #francesca #sofia #novello #gravidanza #dettagli… - BurguesBadia : RT @AngeliniPhIT: Francesca Sofia (IBE e FIE): 'Stiamo assistendo a un momento epocale per l'#epilessia, con la proposta di un piano di azi… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: (San) Valentino per Francesca Sofia Novello, dedica d’amore e countdown #sanvalentino2022 #francescasofianovello #ros… - MediasetTgcom24 : (San) Valentino per Francesca Sofia Novello, dedica d’amore e countdown #sanvalentino2022 #francescasofianovello… - ManuelV90971218 : RT @AngeliniPhIT: Francesca Sofia (IBE e FIE): 'Stiamo assistendo a un momento epocale per l'#epilessia, con la proposta di un piano di azi… -