Frana | nella miniera Ca’ Bianca martelli pneumatici al posto delle mine

Leggi su bergamonews

(Di martedì 15 febbraio 2022) Parzanica. Questa volta non sono le case che tremano ma dei sollevamenti di polvere a tenere banco. Da Parzanica arrivano lamentele per l’inizio di lavori all’interno dellaCa’dopo la sospensione da parte di Regione Lombardia, poco prima di Natale, di tutte le attività esplosivecava. E infatti non sonoquelle all’opera ma. Con annesse nubi bianche di polvere che si alzano nell’aria. “Hanno lavorato nelle ultime due settimane – conferma il sindaco di Parzanica Battista Cristinelli -. Credo che il cementificio stia conducendoprove in accordo con la Regione per valutare l’impatto deisul monitoraggio della, ma a me non è arrivata nessuna comunicazione in merito. Nemmeno ...