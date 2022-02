Fotografie stellari Il successo di Ixpe targato Asi e Nasa

(Di martedì 15 febbraio 2022) È arrivata a Terra la prima immagine ripresa dal telescopio spaziale Imaging x-ray polarimetry explorer (), nato da una collaborazione tra lae l’Agenzia spaziale italiana (Asi). L’osservatorio orbitale ha puntato i propri sensori a raggi X su Cassiopea A, un oggetto celeste costituito dai resti di una stella esplosa nel XVII secolo. La missione, lanciata dallalo scorso 9 dicembre 2021 con un vettore Falcon 9 da Cape Canaveral e ora orbita a circa seicento chilometri sopra l’equatore terrestre.ha impiegato circa un mese per completare la sua fase di messa in servizio, prima di puntare i propri obiettivi nello spazio profondo. L’immagine galattica Nell’immagine scattata dasi possono osservare le onde d’urto causate dall’esplosione, di scala galattica, di Cassiopea A. Queste ...

