FOTO: CM Punk pubblica scatti a tema San Valentino con alcune AEW Superstar

È stato il giorno di San Valentino e CM Punk è entrato nello spirito a modo suo. Naturalmente, il San Valentino del Second City Savior è rappresentato da sua moglie, AJ Lee, ma lui ama anche l'AEW. Punk ha pubblicato diverse FOTO nelle sue Instagram story per celebrare il giorno degli innamorati. Ognuna di queste immagini è stata anche caratterizzata da un FOTOritocco in cui ha messo dei cuori. Romanticone! Una delle migliori mostrava CM Punk, Bryan Danielson e Christian Cage in una macchina. In quella FOTO si vede anche la parte superiore della testa di Britt Baker. Il wrestler di Chicago, ha anche mostrato una FOTO con i Young Bucks, con Ruby Soho, con un Hangman Page insanguinato e infine con Danhausen.

