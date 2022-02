Forse ci siamo: il Bonus Psicologo entra nel decreto Milleproroghe (Di martedì 15 febbraio 2022) Forse il Governo si sta rendendo conto che la salute mentale dei cittadini è un tema di massima priorità. Soprattutto in questo periodo di post pandemia, come ha evidenziato il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, ben 8 persone su 10 hanno sviluppato problemi di malessere psicologico strutturato e 2 su 10 disturbi mentali in senso stretto e più severi. Bisogna intervenire e bisogna farlo subito. Salta il Bonus Psicologo: il supporto gratuito e la seduta sospesa guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 febbraio 2022)il Governo si sta rendendo conto che la salute mentale dei cittadini è un tema di massima priorità. Soprattutto in questo periodo di post pandemia, come ha evidenziato il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, ben 8 persone su 10 hanno sviluppato problemi di malessere psicologico strutturato e 2 su 10 disturbi mentali in senso stretto e più severi. Bisogna intervenire e bisogna farlo subito. Salta il: il supporto gratuito e la seduta sospesa guarda le foto Leggi anche ...

Advertising

DmndHnds090103 : #over50 non mollano. siamo forse l'ultimo baluardo rimasto. - ST666NA : RT @Stefano0323: Anche ieri mi hanno chiesto il #greenpass in un rifugio a 1700 mt di altezza, in mezzo al nulla e sul cucuzzulo della mont… - usieit : RT @Stefano0323: Anche ieri mi hanno chiesto il #greenpass in un rifugio a 1700 mt di altezza, in mezzo al nulla e sul cucuzzulo della mont… - LNN999 : RT @Pe_1801: Forse ci siamo. - giacchetti2000 : RT @Stefano0323: Anche ieri mi hanno chiesto il #greenpass in un rifugio a 1700 mt di altezza, in mezzo al nulla e sul cucuzzulo della mont… -