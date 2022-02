Follia Pickford | il gesto fa il giro dei social!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 15 febbraio 2022) Sembra quasi assurdo da raccontare, ma così non è. Il portiere della nazionale inglese e dell’Everton, Jordan, è stato coinvolto in una rissa ad un pub: il tutto sarebbe nato dopo delle offese ricevute da un cliente del locale, il quale avrebbe paragonato le braccia del portiere a quelle di un T-Rex, alludendo dunque agli arti corti e non adatti per parare. Offesa che ae amici non è andata giù, soprattutto per gli accompagnatori del calciatore: infatti secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati loro a gettarsi sull’uomo, procurandogli il naso rotto e anche il telefono, con il quale stava filmando, probabilmente con l’intento di pubblicarlo sui social. Certo è che l’inglese non sia un tipo particolarmente simpatico e, anche nel proprio paese, non mancano di sottolinearlo.