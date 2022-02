Fiorentina, Italiano vittoria al Picco tra i fischi (Di martedì 15 febbraio 2022) La Fiorentina vince di misura al Picco di La Spezia: Italiano trova tre punti tra i fischi dei suoi ex tifosi grazie ad Amrabat La Fiorentina vince al Picco di La Spezia e trova tre punti importanti grazie al mercato. Da una parte Piatek appena arrivato e già decisivo, dall’altra Amrabat che doveva essere ceduto e ieri sera è stato determinante. Italiano fa festa tra i fischi dei suoi ex tifosi che non hanno digerito la sua scelta e ora punta l’Europa che manca da anni ai viola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Lavince di misura aldi La Spezia:trova tre punti tra idei suoi ex tifosi grazie ad Amrabat Lavince aldi La Spezia e trova tre punti importanti grazie al mercato. Da una parte Piatek appena arrivato e già decisivo, dall’altra Amrabat che doveva essere ceduto e ieri sera è stato determinante.fa festa tra idei suoi ex tifosi che non hanno digerito la sua scelta e ora punta l’Europa che manca da anni ai viola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

