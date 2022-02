Finalmente si riparte | Psg-Real Madrid delicatissima finale anticipata | insidia Sporting per il City

(Di martedì 15 febbraio 2022)si. I soliti due interminabili mesi di stop dopo i gironi, ed ecco che con gli ottavi ditorna il grande calcio, quello che conta. Quello della Champions League, ovviamente. Lo fa col botto, perché ci propone subito unacome Psg-. Una super sfida, la prima senza l’orribile regola dei gol in trasferta che valgono doppio, con tanti campioni, Messi e Mbappé da una parte, con il francese che peraltro a fine stagione andrà proprio alla Casablanca, Benzema e il terzetto dei sogni a centrocampo dall’altra. Una partita che è una fortuna capiti subito agli ottavi, almeno limitatamente alle squadre italiane che, se dovessero approdare ai quarti, farebbero i conti con una big in meno, ma che di fatto eliminerà in modo ...

Advertising

sportface2016 : Finalmente si riparte, stasera torna la #ChampionsLeague : #PsgRealMadrid finale anticipata? E lo #Sporting insidia… - AngelaAngelmi : @MariaKostourou @alexa5313 @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1 @mbmarino @straditeresa… - ely94179005 : Prince amore delle zie te non lo sai ma il tuo papà è stato x troppo tempo al 3 posto ora che finalmente si è rasse… - fainformazione : Swagnite è la app / community che nei locali fa divertire Visto che il divertimento riparte, finalmente perché… - fainfocultura : Swagnite è la app / community che nei locali fa divertire Visto che il divertimento riparte, finalmente perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente riparte

Il Golfo 24

... promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana, patrocinato dalla Regione Lombardia, dal Comune e dalla Camera di Commercio di Cremona -, ...di Marco D'Errico Ripartenza di successo, malgrado gli accessi dimezzati per le norme anticontagio, al Miu Discodinner di Marotta. Sabato sera, dopo due mesi di chiusura, gli ingressi hanno sfiorato ...Finalmente si riparte. I soliti due interminabili mesi di stop dopo i gironi, ed ecco che con gli ottavi di finale torna il grande calcio, quello che conta. Quello della Champions League, ovviamente.che ovviamente serviranno per votare i vostri bar preferiti del contest "Un caffè per ripartire" promosso da La Nazione in collaborazione con Confcommercio. Siamo al rush finale del contest ed è ...