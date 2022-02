Figlio Italiano insultato sui social |  «Di italiano hai solo il cognome | terrone!»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 febbraio 2022) . Lui denuncia tutto suiChristian19enne del tecnico della Fiorentina, ha pubblicato su Instagram un insulto recapitatogli in privato: «Tuo padre è un c***o con le orecchie, presuntuoso di m***a pure terrone, te sei brutto, porco*** se sei brutto, e la tua ragazza è un c***o. Peccato che tuo padre è un fenomeno e farà strada, anzi spero faccia strada… però quando mollerà la Fiorentina sarai punto e a capo… Dihaiil, terrone del c***o». Un messaggio vergognoso pieno di odio a cui il ragazzo ha risposto con un: «Fare pure». L’episodio si è scatenato dopo che lo stesso aveva pubblicato su Instagram una storia con la scritta «non sento, non sentooooo» in riferimento ai cori riservati al padre lunedì ...