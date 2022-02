Fight Club: la risposta di David Fincher alla censura del finale da parte della Cina (Di martedì 15 febbraio 2022) La scelta della Cina di modificare il finale di Fight Club ha lasciato perplesso il regista David Ficnher, ecco il suo commento sulla faccenda. Le modifiche al finale di Fight Club imposte dalla censura cinese hanno suscitato la reazione del regista David Fincher, autore della pellicola di rottura che, nel 1999, ha innovato il panorama cinematografico. Dopo la notizia dei cambiamenti imposti al suo finale, David Fincher ha dichiarato a Empire: "Per me è divertente l'idea che le persone che hanno scritto il nuovo finale in Cina devono aver letto il libro, perché è molto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 febbraio 2022) La sceltadi modificare ildiha lasciato perplesso il registaFicnher, ecco il suo commento sulla faccenda. Le modifiche aldiimposte dcinese hanno suscitato la reazione del regista, autorepellicola di rottura che, nel 1999, ha innovato il panorama cinematografico. Dopo la notizia dei cambiamenti imposti al suoha dichiarato a Empire: "Per me è divertente l'idea che le persone che hanno scritto il nuovoindevono aver letto il libro, perché è molto ...

