FIFA 22: SBC Luiz Felipe Moments – Disponibile una nuova Sfida Creazione Rosa (Di martedì 15 febbraio 2022) Electronic Arts ha rilasciato la SBC che permette di sbloccare la versione Moments di Luiz Felipe per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Le carte Player Moments sono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potete riscattare la carta speciale del difensore brasiliano che milita nella Lazio completando la Sfida Creazione Rosa Disponibile in FUT 22. Requisiti SBC Luiz Felipe Moments Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Serie A Valutazione squadra min.: 85 Intesa di squadra min.: 75 Numero di giocatori in Rosa: 11 Soluzioni SBC ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 15 febbraio 2022) Electronic Arts ha rilasciato la SBC che permette di sbloccare la versionediper la modalità22 Ultimate Team. Le carte Playersono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potete riscattare la carta speciale del difensore brasiliano che milita nella Lazio completando lain FUT 22. Requisiti SBCMin. 1 giocatore/i proveniente/i da: Serie A Valutazione squadra min.: 85 Intesa di squadra min.: 75 Numero di giocatori in: 11 Soluzioni SBC ...

Advertising

ultimateteamit : *HOT* #FIFA22 #FUT #FUT22 Future Stars Swaps - Tracker Gettoni Scambi Stelle Del Futuro - Ventiseiesimo Token risca… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 SBC Luiz Felipe Moments - Disponibile una nuova Sfida Creazione Rosa - FUTUniversecom : FIFA 22 SBC GIOCATORE A SCELTA 81+ per i FUTURE STARS - FUTUniversecom : Fifa 22 SBC DIDIER DROGBA Icon Prime: soluzioni - zazoomblog : FIFA 22 SBC GIOCATORE A SCELTA 81+ per i FUTURE STARS - #GIOCATORE #SCELTA #FUTURE #STARS -