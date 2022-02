Fibra Modica | lavori sospesi | ecco perchè

(Di martedì 15 febbraio 2022) Stamattina la polizia locale ha accertato che la società incaricata deiper la posa in opera dellanel territorio comunale aveva avviato degli interventi in Piazza Corrado Rizzone senza averli concordati con il Comando, creando forti rallentamenti alla circolazione stradale, soprattutto negli orari in cui la gente di reca al lavoro e di entrata nelle scuole. L’impresa, in sostanza, non si è attenuta alle prescrizioni di cui all’autorizzazione rilasciata lo scorso 16 settembre dal Settore Manutenzioni e al Nulla Osta rilasciato dal Comando di Polizia Locale, con gravi conseguenze in materia di viabilità veicolare, pedonale e di sicurezza stradale. Stabilito che l’azienda, nonostante i giorni scorsi fosse stata diffidata quando aveva bloccato la Via Nazionale senza nemmeno apporre la regolare segnaletica, stava lavorando nel centro ...

