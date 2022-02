Fiat - Anche 500X e Tipo diventano Hybrid (Di martedì 15 febbraio 2022) Con l'arrivo delle Fiat 500X Hybrid e Tipo Hybrid, la gamma del Lingotto diventa 100% elettrificata. Tutte le auto del marchio torinese - fatta eccezione per la Nuova 500 elettrica - sono ora proposte Anche in versione ibrida: la B-Suv e la segmento C, tuttavia, non propongono le motorizzazioni mild Hybrid già viste su 500 e Panda, ma portano al debutto per il marchio il nuovo 1.5 Hybrid da 130 CV già utilizzato dalla Jeep e destinato a diventare il cuore pulsante dell'offerta dell'Alfa Romeo Tonale. La Fiat Tipo Hybrid è già ordinabile in cinque diversi allestimenti con prezzi a partire da 26.450 euro, mentre i listini della Fiat 500X Hybrid prevedono ... Leggi su quattroruote (Di martedì 15 febbraio 2022) Con l'arrivo delle, la gamma del Lingotto diventa 100% elettrificata. Tutte le auto del marchio torinese - fatta eccezione per la Nuova 500 elettrica - sono ora propostein versione ibrida: la B-Suv e la segmento C, tuttavia, non propongono le motorizzazioni mildgià viste su 500 e Panda, ma portano al debutto per il marchio il nuovo 1.5da 130 CV già utilizzato dalla Jeep e destinato a diventare il cuore pulsante dell'offerta dell'Alfa Romeo Tonale. Laè già ordinabile in cinque diversi allestimenti con prezzi a partire da 26.450 euro, mentre i listini dellaprevedono ...

Advertising

lorenzo10469500 : RT @ACI_Italia: #AutoStoriche Dal 1978, anno del suo lancio, è stato uno dei modelli più venduti nella storia della @fiat. La mitica #FiatR… - paolo064 : @PivaEdoardo I sindacati Fiat quando parlavano con quelli di Olivetti pensavano di essere presi in giro... non è ma… - Yon_Yonson71 : @GraziaLombardi3 Non discuto, ci mancherebbe, però nella stessa categoria ci sono tante auto di altri produttori, e… - paolo77jpm : RT @vaielettrico: Dalla #Francia trapela che @Stellantis intende resuscitare la #Fiat Multipla, anche in versione elettrica. Arriverà tra d… - MarjMonti : RT @AuroraDallaChie: Il nostro ruolo primario è quello di portare anime a Dio e più siamo fusi in Lui nel Divino Volere e più possiamo svol… -