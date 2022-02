Ferreira Pinto a 42 anni decide ancora le partite con le sue punizioni | “Ispirato da Malinovskyi”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ponte San Pietro. Un gol su calcio di punizione e un assist per chiudere in bellezza la partita, che il Ponte (serie D) vince sul campo del VillaValle: a 42, come se fosse tutto normale. Dal 2014 al Ponte, dopo 7all’Atalanta (2006-2013, 146e 14 gol).non finisce mai di stupire. Scusi Adriano, alloraha copiato da lei? “No, no. Io ho fatto gol come. Anzi, come segna lui non è proprio facile da imitare. Ha tirato veramente un missile, mentre la mia…”. Una punizione a giro? “Sì, io solitamente calcio così, per aggirare la barriera e cercare l’incrocio dei pali. Un tiro più morbido”. Invece Ruslan? “Ah, io sono rimasto impressionato a vedere la palla che ha cambiato traiettoria e fregato il portiere, perché si è ...