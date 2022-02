“Fermati Qui”: presentato a CityLife il secondo film del regista bollatese Luca Solina I VIDEO (Di martedì 15 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’amore ai tempi della quarantena. Prime immagini di “Fermati Qui”, secondo film diretto dal regista bollatese Luca Solina presentato in anteprima lunedì 14 febbraio al cinema CityLife Anteo di Milano. Protagonisti Loris e Flavia, interpretati da Stefano Moretti e Roberta Santis: una relazione – la loro – nata tra le quattro mura di un appartamento tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 15 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’amore ai tempi della quarantena. Prime immagini di “Qui”,diretto dalin anteprima lunedì 14 febbraio al cinemaAnteo di Milano. Protagonisti Loris e Flavia, interpretati da Stefano Moretti e Roberta Santis: una relazione – la loro – nata tra le quattro mura di un appartamento tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

