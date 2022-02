Far West in sala slot: punta il revolver sui clienti poi svaligia la cassaforte (VIDEO) (Di martedì 15 febbraio 2022) Vitinia. Era entrato all’improvviso, di soprassalto. puntando la pistola contro i pochi avventori che si trovavano all’interno, agitandola in aria e minacciando chiunque si trovasse dinanzi a lui. Poi ha puntato direttamente alla cassa dove era contenuto il denaro. Chi ha compiuto la rapina conosceva bene i movimenti della sala giochi. Con ogni probabilità era un cliente fisso. Fatto sta che aveva organizzato la rapina in un momento in cui non vi erano molte persone all’interno. E’ riuscito ad impossessarsi del denaro e far perdere le proprie tracce. Un vero e proprio assalto con tanto di revolver alla mano. Tutto calcolato, tranne pochi importanti dettagli, tra cui i sistemi di VIDEO sorveglianza. La rapina era avvenuta nell’ottobre scorso. Leggi anche: Vitinia: 42enne esce in bici e lo ritrovano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 febbraio 2022) Vitinia. Era entrato all’improvviso, di soprassalto.ndo la pistola contro i pochi avventori che si trovavano all’interno, agitandola in aria e minacciando chiunque si trovasse dinanzi a lui. Poi hato direttamente alla cassa dove era contenuto il denaro. Chi ha compiuto la rapina conosceva bene i movimenti dellagiochi. Con ogni probabilità era un cliente fisso. Fatto sta che aveva organizzato la rapina in un momento in cui non vi erano molte persone all’interno. E’ riuscito ad impossessarsi del denaro e far perdere le proprie tracce. Un vero e proprio assalto con tanto dialla mano. Tutto calcolato, tranne pochi importanti dettagli, tra cui i sistemi disorveglianza. La rapina era avvenuta nell’ottobre scorso. Leggi anche: Vitinia: 42enne esce in bici e lo ritrovano ...

