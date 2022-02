"Faccio schifo, lavatemi il cervello". Federica Brignone, l'ultimo drammatico sfogo: choc per lo sci italiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Dall'argento che sa di oro nello Slalom Gigante sull'Ice River di Yanqing, alla sconforto e alla delusione che non le hanno permesso di partecipare alla discesa libera. E mentre la rivale/amica Sofia Goggia si è presa l'argento alle Olimpiadi di Pechino, ritornando dall'infortunio di 23 giorni fa ai Mondiali di Cortina — la distorsione al ginocchio sinistro con parziale lesione del legamento crociato e microfrattura personale — Federica Brignone si lascia andare alla negatività. E spaventa tutti: “È andata malissimo questa prova — ha detto —. Non ho un buon feeling, non l'ho trovato neanche oggi su questa pista, fin dalla terza curva sono subito scivolata e non sono neanche riuscita tirare la curva quella che l'altro giorno avevo saltato, oggi ho frenato talmente tanto che mi sono fermata. Non riesco a fare nessuna differenza”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Dall'argento che sa di oro nello Slalom Gigante sull'Ice River di Yanqing, alla sconforto e alla delusione che non le hanno permesso di partecipare alla discesa libera. E mentre la rivale/amica Sofia Goggia si è presa l'argento alle Olimpiadi di Pechino, ritornando dall'infortunio di 23 giorni fa ai Mondiali di Cortina — la distorsione al ginocchio sinistro con parziale lesione del legamento crociato e microfrattura personale —si lascia andare alla negatività. E spaventa tutti: “È andata malissimo questa prova — ha detto —. Non ho un buon feeling, non l'ho trovato neanche oggi su questa pista, fin dalla terza curva sono subito scivolata e non sono neanche riuscita tirare la curva quella che l'altro giorno avevo saltato, oggi ho frenato talmente tanto che mi sono fermata. Non riesco a fare nessuna differenza”. ...

