Expo 2030 | il Campidoglio avvia un tavolo tecnico per sostenere la candidatura di Roma

Si è svolta oggi nella Sala del Carroccio in Campidoglio la prima riunione finalizzata alla costituzione di un tavolo tecnico di confronto e coordinamento del mondo imprenditoriale Romano e laziale a sostegno della candidatura di Roma a sede di Expo 2030. L'attività del tavolo ha l'intento di mostrare al BIE (Bureau International des Expositions) come il tessuto economico e produttivo della Capitale e del Lazio sia parte integrante del processo di candidatura e a tal fine costruire un network di soggetti privati che vogliano apportare contributi innovativi e di know-how, da affiancare alle azioni di relazioni internazionali a supporto della candidatura stessa.

