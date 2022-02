Everton | Pickford risponde alla provocazione | 'Hai le braccia corte come un T-Rex' | scoppia la rissa

Advertising

CalcioNews24 : #Pickford nei guai ?? - FilippoLaBua1 : RT @ItaliaNewcastle: Ecco come un tifoso del Newcastle ha accolto il portiere dell’Everton Pickford, noto tifoso del Sunderland. Qualcuno c… - ItaliaNewcastle : Ecco come un tifoso del Newcastle ha accolto il portiere dell’Everton Pickford, noto tifoso del Sunderland. Qualcun… -

Ultime Notizie dalla rete : Everton Pickford

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il portiere dell'e della Nazionale inglese,, rischia grosso dopo una rissa in un Pub per un'offesa da parte di un tifosopotrebbe finire nei guai. Il The Sun ha riportato lo spiacevole che ha ...Una rissa in un pub inglese. Nulla di particolarmente strano a dire la verità, se non fosse che tra le persone coinvolte pare ci sia anche Jordan, portiere dell' Inghilterra e dell'. Come riportato dal Daily Mail , pare che in un pub di East Boldon, South Tyneside, sia scoppiato un acceso diverbio tra alcune persone che si è ...È arrivata a coinvolgere praticamente tutti gli avventori di un pub, la rissa scoppiata nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, a causa di un insulto partito nei confronti del portiere dell’Everton ...Il portiere dell’Inghilterra e dell’Everton Jordan Pickford si è reso protagonista di una rissa in un pub con alcuni tifosi che lo avrebbero deriso per le sue braccia. Secondo quanto riporta il The ...