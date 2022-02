Eutanasia, il referendum "inammissibile". Corte Costituzionale, prima sentenza: "Quali conseguenze avrebbe avuto" (Di martedì 15 febbraio 2022) inammissibile il referendum sull'Eutanasia. La Corte Costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere sull'ammissibilità del solo quesito sulla "Abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)". In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni. "Auspico ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022)ilsull'. Lasi è riunita oggi in camera di consiglio per discutere sull'ammissibilità del solo quesito sulla "Abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)". In attesa del deposito della, l'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che laha ritenutoil quesito referendario perché, a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. Lasarà depositata nei prossimi giorni. "Auspico ...

Advertising

robertosaviano : In queste ore la Corte costituzionale decide per i #Referendum. Si tratta di temi con ricadute concrete: giustizia,… - marcocappato : Nel giudizio di ammissibilità sui #Referendum non sono in gioco solo i singoli temi (#eutanasia, #cannabis e… - pietroraffa : ??= = = Referendum: Consulta, inammissibile quesito eutanasia (AGI) Brutta, bruttissima notizia #Referendum - AndreaPecchia1 : Per la #Consulta il #Referendum sull'#eutanasialegale è inammissibile. L'ennesima occasione persa per rendere quest… - Rebu991 : Bella Merda. -