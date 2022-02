Eutanasia | il grido di dolore di Anna Milazzo | “Fatemi andare in Svizzera a morire”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 15 febbraio 2022) Scegliere diper non rassegnarsi all’abbandono, al non poter essere curata e seguita in modo adeguato.nella sua vita è sempre stata una guerriera ma ora che si trova bloccata in un letto e ha bisogno di assistenza continua, affidata solo alle amorevoli cure di un marito già anziano e di una badante a ore, non accetta più questa situazione. “Perché vorreiin? Perché vivere in queste condizioni è inutile, sono un peso insostenibile per la mia famiglia. Quando ho smesso di leggere e scrivere ho capito che ero entrata in un buco nero”:ha 74 anni, è nata in Uruguay ma dagli anni dell’università vive in Italia dove si è laureata. Ora è in un letto antidecubito motorizzato dell’Asl, sistemato nel salotto della sua casa a ...