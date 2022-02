Eutanasia, cannabis e giustizia: la Corte Costituzionale sta per decidere sui referendum (Di martedì 15 febbraio 2022) La Corte Costituzionale parlerà oggi sull’ammissibilità dei referendum in cantiere: Eutanasia, cannabis e giustizia. Quelli sull’Eutanasia legale e sulla cannabis sono promossi dall’associazione Luca Coscioni e quello sulla giustizia, formato da ben sei quesiti referendari, da Lega e Radicali. Tra poche ore, la decisione dei giudici della Consulta. Oggi, martedì 15 febbraio, si deciderà se dare il via libera ai referendum in lista, che se dovessero essere approvati, potrebbero arrivare tra il 15 aprile e il 15 giugno 2022. I quesiti referendari sono otto: sei sulla giustizia, uno sulla cannabis e uno sull’Eutanasia legale. Vediamoli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Laparlerà oggi sull’ammissibilità deiin cantiere:. Quelli sull’legale e sullasono promossi dall’associazione Luca Coscioni e quello sulla, formato da ben sei quesiti referendari, da Lega e Radicali. Tra poche ore, la decisione dei giudici della Consulta. Oggi, martedì 15 febbraio, si deciderà se dare il via libera aiin lista, che se dovessero essere approvati, potrebbero arrivare tra il 15 aprile e il 15 giugno 2022. I quesiti referendari sono otto: sei sulla, uno sullae uno sull’legale. Vediamoli ...

