Europa League- Barcellona-Napoli: arbitra Kovacs, la designazione completa (Di martedì 15 febbraio 2022) Barcellona-Napoli sarà arbitrata dall’arbitro Kovacs. Deciso il direttore di gara per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Una sfida importantissima per entrambe le formazioni che hanno problemi con gli infortuni. Il Napoli deve rinunciare a Politano, Lozano e Lobotka. Mentre per il Barça c’è una vera e propria emergenza in difesa da affrontare. Intanto oggi è arrivata la designazione arbitrale per Barcellona-Napoli: ecco la squadra al completo, come comunicato dal sito ufficiale della SSCN: Sarà l’arbitro Kovacs a dirigere Barcellona-Napoli, sedicesimo di finale di andata della Europa League in programma giovedì ... Leggi su napolipiu (Di martedì 15 febbraio 2022)saràta dall’arbitro. Deciso il direttore di gara per l’andata dei sedicesimi di. Una sfida importantissima per entrambe le formazioni che hanno problemi con gli infortuni. Ildeve rinunciare a Politano, Lozano e Lobotka. Mentre per il Barça c’è una vera e propria emergenza in difesa da affrontare. Intanto oggi è arrivata lale per: ecco la squadra al completo, come comunicato dal sito ufficiale della SSCN: Sarà l’arbitroa dirigere, sedicesimo di finale di andata dellain programma giovedì ...

Advertising

DiMarzio : #UCL, #UEL e #UECL | Al via la fase a eliminazione diretta delle competizioni europee, con una svolta epocale: dopo… - Eurosport_IT : ?? Coppa Italia 2014 ?? SuperCoppa Italiana 2014 ?? Europa League 2019 ?? Champions League 2021 ?? Euro 2020 ?? Supercopp… - federicocasotti : Per me, il certificato di grandezza del Chelsea dell’era Abramovich non lo danno solo le due Champions o il Mondial… - infoitsalute : Europa League- Barcellona-Napoli: arbitra Kovacs, la designazione completa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AS - Calemme: 'Il Napoli deve acquisire l’idea di essere una tra le principali favorite a vincere l’Europa League' http… -