Eurocup: Venezia fa tris, Gran Canaria dominata (Di martedì 15 febbraio 2022) Venezia - Gran Canaria 77 - 59 Venezia demolisce la capolista Gran Canaria, con una metamorfosi incredibile rispetto al campionato dove invece continua a stentare. Bella in Europa, brutta in Italia, è ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 febbraio 2022)77 - 59demolisce la capolista, con una metamorfosi incredibile rispetto al campionato dove invece continua a stentare. Bella in Europa, brutta in Italia, è ...

