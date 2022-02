Eugenie di York «è l’unica che può sanare la frattura tra Harry e la royal family» (Di martedì 15 febbraio 2022) Ne è convinto l’esperto reale Phil Dampier: «Sono sicuro che durante il loro incontro a Los Angeles hanno parlato della situazione. E sono sicuro che la principessa cercherà di appianare le tensioni» Leggi su vanityfair (Di martedì 15 febbraio 2022) Ne è convinto l’esperto reale Phil Dampier: «Sono sicuro che durante il loro incontro a Los Angeles hanno parlato della situazione. E sono sicuro che la principessa cercherà di appianare le tensioni»

Advertising

VelvetMagIta : Il principe Harry con la cugina Eugenie di York al #SuperBowl #VelvetMag #Velvet - VanityFairIt : I reali hanno assistito insieme alla finale nello stadio di Los Angeles. Segno che l'intervista-bomba dei Sussex a… - CiccioniSe : RT @VanityFairIt: La principessa è tornata sui social per augurare buon compleanno al figlio, ma in famiglia il clima non è dei migliori. C… - VanityFairIt : La principessa è tornata sui social per augurare buon compleanno al figlio, ma in famiglia il clima non è dei migli… -