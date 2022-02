Estrazioni del Lotto di questa Settimana (Di martedì 15 febbraio 2022) Estrazioni del Lotto di Sabato 12 Febbraio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 8 71 85 51 4 Cagliari: 84 47 37 88 63 Firenze: 28 38 33 44 3 Genova: 41 82 54 40 80 Milano: 7 90 58 86 27 Napoli: 51 61 80 83 43 Palermo: 11 32 78 70 24 Roma: 3 69 10 42 18 Torino: 79 49 50 87 61 Venezia: 49 59 53 1 32 Nazionale: 20 62 15 73 84 Estrazioni del Lotto di Giovedì 10 Febbraio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 55 38 5 39 37 Cagliari: 87 48 45 7 9 Firenze: 73 3 4 30 46 Genova: 83 35 28 6 18 Milano: 79 32 81 22 47 Napoli: 69 65 68 66 26 Palermo: 75 43 4 50 36 Roma: 6 4 34 68 22 Torino: 3 67 39 32 36 Venezia: 4 2 27 61 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 febbraio 2022)deldi Sabato 12 Febbraio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 8 71 85 51 4 Cagliari: 84 47 37 88 63 Firenze: 28 38 33 44 3 Genova: 41 82 54 40 80 Milano: 7 90 58 86 27 Napoli: 51 61 80 83 43 Palermo: 11 32 78 70 24 Roma: 3 69 10 42 18 Torino: 79 49 50 87 61 Venezia: 49 59 53 1 32 Nazionale: 20 62 15 73 84deldi Giovedì 10 Febbraio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 55 38 5 39 37 Cagliari: 87 48 45 7 9 Firenze: 73 3 4 30 46 Genova: 83 35 28 6 18 Milano: 79 32 81 22 47 Napoli: 69 65 68 66 26 Palermo: 75 43 4 50 36 Roma: 6 4 34 68 22 Torino: 3 67 39 32 36 Venezia: 4 2 27 61 ...

