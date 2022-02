Estorsione dall'ex olgettina, Berlusconi non si presenta in aula a Monza e manda certificato. Il pm: "Ma allo stadio è andato" (Di martedì 15 febbraio 2022) Il leader di FI aveva denunciato la donna perché avrebbe chiesto un milione per non raccontare quanto avveniva alle cene di Arcore. I suoi legali hanno prodotto un certificato medico che sconsiglia di partecipare a riunioni con più persone. Ma domenica era a vedere la partita Leggi su repubblica (Di martedì 15 febbraio 2022) Il leader di FI aveva denunciato la donna perché avrebbe chiesto un milione per non raccontare quanto avveniva alle cene di Arcore. I suoi legali hanno prodotto unmedico che sconsiglia di partecipare a riunioni con più persone. Ma domenica era a vedere la partita

Advertising

rep_milano : Estorsione dall'ex olgettina Rigato, Silvio Berlusconi non si presenta in aula a Monza: 'Motivi di salute' - AleRepossi : #GigiBici: resta in carcere la donna arrestata per tentata estorsione. Il Tribunale del Riesame ha respinto il rico… - RaphaelStoneho1 : @cesare661 @Blaise_Proud @AlessiaMorani Mi spiega 'signor' @cesare661 come fa lei ad auto definirsi 'democratico' e… - WCostituzione : @susy_DV7 L'on. #Pappalardo quali reati avrebbe mai compiuto?#Draghi ha ricevuto una serie innumerevole di denunce… - WCostituzione : @SteAlbamonte L'on. #Pappalardo quali reati avrebbe mai compiuto? #Draghi ha ricevuto una serie innumerevole di den… -