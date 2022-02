ESCLUSIVO – Intervista a Feriana Ferraguzzi: “Con la maglia della Nazionale senti di dover dare tutto quello che puoi…” (Di martedì 15 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Giovanni Di Salvo) – Baggio, Maradona, Messi, Ronaldo, Hazard: tutti questi giocatori hanno qualcosa di Fery. Il talento e l’impegno profuso in allenamento che lo esaltano. C’è anche eleganza in alcuni. Ma lei, lei ha sempre avuto queste tre doti contemporaneamente. In campo ma anche nella vita. Una grande Signora Così Frederic Waseige, nel suo libro “Un monde de foot. Le meilleur des chroniques footeuses “, ha descritto Feriana “Fery” Ferraguzzi. E probabilmente non potevano esserci parole migliori da dedicare alla calciatrice perugina che, per vent’anni, ha illuminato il calcio belga ed è stata il faro del centrocampo della Nazionale italiana. Infatti, dopo aver vinto due scudetti con la Lazio, nel 1980 Feriana Ferraguzzi si è trasferita allo Standard Fémina ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 15 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Giovanni Di Salvo) – Baggio, Maradona, Messi, Ronaldo, Hazard: tutti questi giocatori hanno qualcosa di Fery. Il talento e l’impegno profuso in allenamento che lo esaltano. C’è anche eleganza in alcuni. Ma lei, lei ha sempre avuto queste tre doti contemporaneamente. In campo ma anche nella vita. Una grande Signora Così Frederic Waseige, nel suo libro “Un monde de foot. Le meilleur des chroniques footeuses “, ha descritto“Fery”. E probabilmente non potevano esserci parole migliori da dedicare alla calciatrice perugina che, per vent’anni, ha illuminato il calcio belga ed è stata il faro del centrocampoitaliana. Infatti, dopo aver vinto due scudetti con la Lazio, nel 1980si è trasferita allo Standard Fémina ...

