Ero in guerra e non lo sapevo: trama e cast del film in onda il 16 febbraio (Di martedì 15 febbraio 2022) La Rai per la serata del 16 febbraio ha scelto di puntare su un film che racconta uno dei capitoli più bui della storia italiana, ovvero gli anni di piombo. In questa serata su Rai Uno, infatti, verrà trasmesso il film Ero in guerra e non lo sapevo tratto dall'omonimo libro autobiografico di Alberto Torreggiani, figlio del gioiellieri Pierluigi ucciso da un gruppo di terroristi negli anni '70. Ero in guerra e non lo sapevo: trama del film in onda il 16 febbraio Nella Milano di fine anni '79, Pierluigi Torreggiani, un gioielliere che si è fatto sa sé, subirà un tentativo di rapina durante il quale, uno dei banditi perderà la vita. A sparare, non sarà lui, tuttavia molti giornali lo accuseranno di ...

