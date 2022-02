“Entra un uomo per lei”. Soleil Sorge, bomba finale al GF Vip: un ingresso che cambia tutto (Di martedì 15 febbraio 2022) Al GF Vip le sorprese non finiscono mai. Nella puntata di ieri ha fatto il suo ritorno nella casa Alex Belli. Una mossa che, secondo alcuni, ha messo definitivamente fine al vecchio concetto dello show ormai un bunker con le porte girevoli. C’è comunque tanta attesa per capire come cambieranno gli equilibri e, soprattutto, come si comporterà Delia Duran davanti all’azione del compagno che, in diretta, aveva detto di volere lasciare per sempre. In attesa di quello che succederà ieri è stato il momento di un’altra eliminazione. Il pronostico dei fan del GF Vip è stato confermato: l’eliminato della quarantunesima puntata del GF Vip 6 è stato Gianluca. queste le percentuali: Kabir 51%, Antonio 33%, Gianluca 16%. Lulù ha ricevuto la sorpresa di San Valentino da Manuel, che poi è apparso anche in giardino. Tra chi esce e chi Entra ecco la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Al GF Vip le sorprese non finiscono mai. Nella puntata di ieri ha fatto il suo ritorno nella casa Alex Belli. Una mossa che, secondo alcuni, ha messo definitivamente fine al vecchio concetto dello show ormai un bunker con le porte girevoli. C’è comunque tanta attesa per capire come cambieranno gli equilibri e, soprat, come si comporterà Delia Duran davanti all’azione del compagno che, in diretta, aveva detto di volere lasciare per sempre. In attesa di quello che succederà ieri è stato il momento di un’altra eliminazione. Il pronostico dei fan del GF Vip è stato confermato: l’eliminato della quarantunesima puntata del GF Vip 6 è stato Gianluca. queste le percentuali: Kabir 51%, Antonio 33%, Gianluca 16%. Lulù ha ricevuto la sorpresa di San Valentino da Manuel, che poi è apparso anche in giardino. Tra chi esce e chiecco la ...

