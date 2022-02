Energia verde: è italiano il primo mezzo a idrogeno in un porto europeo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È frutto dell’ingegno italiano il primo mezzo a idrogeno per la movimentazione delle merci che sarà impiegato in un porto europeo. Ideato e sviluppato dal consorzio ATENA, con il supporto di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile), dei Cantieri del Mediterraneo e delle Università di Napoli Parthenope e di Salerno, l’innovativo mezzo è un trattore portuale a quattro ruote, in gergo “yard truck”, che verrà testato per la prima volta nello scalo di Valencia in Spagna dal Gruppo Grimaldi nel terminal ro-ro (dall’inglese Roll-on, Roll-off, con cui si indica un tipo di nave traghetto per trasporto di autoveicoli, nella quale i veicoli stessi entrano ed escono con i ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È frutto dell’ingegnoilper la movimentazione delle merci che sarà impiegato in un. Ideato e sviluppato dal consorzio ATENA, con il supdi ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’e lo sviluppo economico sostenibile), dei Cantieri del Mediterraneo e delle Università di Napoli Parthenope e di Salerno, l’innovativoè un trattore portuale a quattro ruote, in gergo “yard truck”, che verrà testato per la prima volta nello scalo di Valencia in Spagna dal Gruppo Grimaldi nel terminal ro-ro (dall’inglese Roll-on, Roll-off, con cui si indica un tipo di nave traghetto per trasdi autoveicoli, nella quale i veicoli stessi entrano ed escono con i ...

Advertising

g_rizzo76 : @stebaraz Come si vede, l’energia importata dalla Svizzera (in verde), continua a provenire per lo più dalla German… - Mat87Vic : Nel frattempo l’Europa prosegue sulla linea dell’energia rinnovabile facendo arrivare tanto gas naturale liquefatto… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Punizione 'verde' profonda: i prezzi dell'energia raddoppieranno nella Gran Bretagna ossessionata dall'energia eolica… - Crudeli45198835 : Punizione 'verde' profonda: i prezzi dell'energia raddoppieranno nella Gran Bretagna ossessionata dall'energia eoli… - pamonti : 'Dalle nostre analisi emerge che la soluzione migliore per produrre idrogeno verde in modo economicamente più conve… -