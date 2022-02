Energia: Regina, 'caro prezzi rischia di compromettere competitività manifattura' (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "L'emergenza energetica rischia di compromettere in modo irreversibile la competitività della manifattura italiana che, avendo recuperato nel 2021 oltre 450 mld di attivo della bilancia commerciale del Paese, rappresenta la miglior garanzia per la tenuta del debito pubblico italiano". Ad affermarlo è Aurelio Regina, Delegato del Presidente di Confindustria per l'Energia che è intervenuto in occasione dell'incontro promosso da Confindustria Veneto sulla Regione Veneto sul tema emergenziale del caro Energia. "Ora - sottolinea Regina - serve rendere il Paese più competitivo a livello energetico autorizzando l'uso delle risorse nazionali di gas. Si tratta di una scelta che porterà un triplice vantaggio: più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "L'emergenza energeticadiin modo irreversibile ladellaitaliana che, avendo recuperato nel 2021 oltre 450 mld di attivo della bilancia commerciale del Paese, rappresenta la miglior garanzia per la tenuta del debito pubblico italiano". Ad affermarlo è Aurelio, Delegato del Presidente di Confindustria per l'che è intervenuto in occasione dell'incontro promosso da Confindustria Veneto sulla Regione Veneto sul tema emergenziale del. "Ora - sottolinea- serve rendere il Paese più competitivo a livello energetico autorizzando l'uso delle risorse nazionali di gas. Si tratta di una scelta che porterà un triplice vantaggio: più ...

