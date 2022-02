Emergenza psichica da pandemia | cosa fare? Partiamo insegnando ai genitori il lessico emotivo INTERVISTA al professore Gaetano Cotena

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 15 febbraio 2022) “Formare i docenti e isul. Riuscire a nominare le emozioni, dare un nome alle medesime, è un passaggio fondamentale per capire quel che succede e per non spaventarsi di fronte a quello che sentiamo nel corpo, perché le emozioni le sentiamo nella pancia ma se non so come muovermi, quando sento quellalì, mi spavento, mi taglio, aggredisco, smetto di mangiare o mangio tanto, dormo male, mi isolo ulteriormente”. Lo dice, psicoterapeuta,a contratto di Psicologia clinica presso l’università degli studi di Brescia e docente di scienze umane in un liceo nella nostradi oggi. L'articolo .