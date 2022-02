Elisabetta Canalis pagata 100mila euro per lo spot ‘La mia Liguria’. Scoppia la polemica (Di martedì 15 febbraio 2022) Elisabetta Canalis, spot Liguria La Liguria della sassarese Elisabetta Canalis continua a far discutere. Stavolta per 100mila motivi in più. Non si placano le polemiche per lo spot “La mia Liguria” trasmesso durante il Festival di Sanremo, nel quale la showgirl sarda parlava della suddetta regione dallo skyline di Los Angeles, dove attualmente risiede. Secondo quanto riferito dal governatore ligure Giovanni Toti, l’ex velina è stata pagata 100 mila euro per fare da testimonial. Il presidente della Liguria lo ha comunicato rispondendo a un’interrogazione in Consiglio regionale da parte di Ferruccio Sansa. Sull’argomento, Toti ha spiegato: “È stata individuata come primo testimonial Elisabetta Canalis ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 febbraio 2022)Liguria La Liguria della sassaresecontinua a far discutere. Stavolta permotivi in più. Non si placano le polemiche per lo“La mia Liguria” trasmesso durante il Festival di Sanremo, nel quale la showgirl sarda parlava della suddetta regione dallo skyline di Los Angeles, dove attualmente risiede. Secondo quanto riferito dal governatore ligure Giovanni Toti, l’ex velina è stata100 milaper fare da testimonial. Il presidente della Liguria lo ha comunicato rispondendo a un’interrogazione in Consiglio regionale da parte di Ferruccio Sansa. Sull’argomento, Toti ha spiegato: “È stata individuata come primo testimonial...

