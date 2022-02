Elisabetta Canalis, la showgirl sarda “pagata 100.000 euro per lo spot ‘La mia Liguria’” (Di martedì 15 febbraio 2022) Durante il Festival di Sanremo 2022 aveva destato scalpore lo spot promozionale ‘La mia Liguria’ con Elisabetta Canalis protagonista. La showgirl 43enne era stata presa di mira sul web in quanto non ritenuta giusta per promuovere una Regione che non le ‘appartiene’, dal momento che è nata a Sassari e vive a Los Angeles. Come se non bastasse, durante la clip, l’ex velina si trovava seduta in un appartamento dalle cui finestre si intravedevano dei grattacieli. Non proprio il tipico paesaggio ligure. Ma quanto avrà guadagnato Elisabetta Canalis per questo lavoro? Al FattoQuotidiano.it, Ferruccio Sansa (Lista Sansa) ha rivelato: “100mila euro più Iva fanno 120mila euro. Duemila euro al secondo per due spot ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Durante il Festival di Sanremo 2022 aveva destato scalpore lopromozionale ‘La miaconprotagonista. La43enne era stata presa di mira sul web in quanto non ritenuta giusta per promuovere una Regione che non le ‘appartiene’, dal momento che è nata a Sassari e vive a Los Angeles. Come se non bastasse, durante la clip, l’ex velina si trovava seduta in un appartamento dalle cui finestre si intravedevano dei grattacieli. Non proprio il tipico paesaggio ligure. Ma quanto avrà guadagnatoper questo lavoro? Al FattoQuotidiano.it, Ferruccio Sansa (Lista Sansa) ha rivelato: “100milapiù Iva fanno 120mila. Duemilaal secondo per due...

Advertising

Federic01996 : RT @Mattiabuonocore: 100.000 euro alla sarda, trapiantata a Los Angels, Canalis per parlare della sua Liguria - Mattiabuonocore : 100.000 euro alla sarda, trapiantata a Los Angels, Canalis per parlare della sua Liguria - socialmiliac : Elisabetta Canalis, polemica per lo spot sulla Liguria a Sanremo. Toti: «Pagata 100 mila euro per essere testimonia… - BJLiguria : Spot di promozione turistica con Elisabetta Canalis, saranno due e sono costati 204 mila euro -… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Elisabetta Canalis, polemica per lo spot a Sanremo. Toti: «Pagata 100 mila euro per essere testimonial» -