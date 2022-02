Elezioni presidente Lega: ufficiale l’esito delle votazioni di oggi! (Di martedì 15 febbraio 2022) Altro giro, altra corsa conclusasi ancora una volta con un nulla di fatto. Neanche questa volta l’Assemblea elettiva di Lega è riuscita a giungere ad una fumata bianca. Assemblea elettiva che ha consegnato 19 schede bianche su 20, unica eccezione il singolo voto conferito a Bonomi, presidente della Confindustria. Attualmente di certo c’è solo il clima di confusione generale lasciato dalle improvvise dimissioni del presidente della Lega Gabriele Gravina. Il quale ha consegnato le proprie dimissioni in seguito alla decisione di trasferirsi in America con la sua famiglia. Gravina Lega Assemblea elettivaLa data delle prossime Elezioni e lo spettro commissariamento La data della terza e si spera ultima ... Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) Altro giro, altra corsa conclusasi ancora una volta con un nulla di fatto. Neanche questa volta l’Assemblea elettiva diè riuscita a giungere ad una fumata bianca. Assemblea elettiva che ha consegnato 19 schede bianche su 20, unica eccezione il singolo voto conferito a Bonomi,della Confindustria. Attualmente di certo c’è solo il clima di confusione generale lasciato dalle improvvise dimissioni deldellaGabriele Gravina. Il quale ha consegnato le proprie dimissioni in seguito alla decisione di trasferirsi in America con la sua famiglia. GravinaAssemblea elettivaLa dataprossimee lo spettro commissariamento La data della terza e si spera ultima ...

Advertising

capuanogio : Elezioni per il presidente della Lega #SerieA: 19 schede bianche e un voto per #Bonomi, numero uno di Confindustria - Indo39646107 : RT @capuanogio: Elezioni per il presidente della Lega #SerieA: 19 schede bianche e un voto per #Bonomi, numero uno di Confindustria - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Lega Serie A: un'altra fumata nera nel voto per il nuovo presidente - peterkama : Carlo Bonomi presidente di Confindustria prende e solo voto alle elezioni della lega calcio - ilnonnosimpson : RT @capuanogio: Elezioni per il presidente della Lega #SerieA: 19 schede bianche e un voto per #Bonomi, numero uno di Confindustria -