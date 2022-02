“È una schifosa, senza parole”. Nathaly Caldonazzo, fuori dalla casa del GF Vip l’attacco più brutto (Di martedì 15 febbraio 2022) È una delle concorrenti entrate in corsa al GF Vip 6, ma in poco tempo si è già fatta apprezzare per il suo carattere forte e la sua schiettezza. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo, ex volto del Bagaglino che in questi giorni ha parlato anche della sua relazione con Andrea Ippoliti, l’ex compagno lasciato dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. Proprio durante il programma di Canale 5 Ippoliti si era avvicinato alla tentatrice Zoe e la showgirl, sentendosi tradita, aveva deciso di rompere il fidanzamento. Lunedì 14 febbraio Nathaly Caldonazzo ha incontrato l’ex fuori dalla casa del GF Vip. “So che non salterai di gioia nel vedermi e sai che la visibilità non fa parte della mia vita”, ha esordito Andrea Ippoliti. E ancora: “Mi assumo le responsabilità di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) È una delle concorrenti entrate in corsa al GF Vip 6, ma in poco tempo si è già fatta apprezzare per il suo carattere forte e la sua schiettezza. Stiamo parlando di, ex volto del Bagaglino che in questi giorni ha parlato anche della sua relazione con Andrea Ippoliti, l’ex compagno lasciato dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. Proprio durante il programma di Canale 5 Ippoliti si era avvicinato alla tentatrice Zoe e la showgirl, sentendosi tradita, aveva deciso di rompere il fidanzamento. Lunedì 14 febbraioha incontrato l’exdel GF Vip. “So che non salterai di gioia nel vedermi e sai che la visibilità non fa parte della mia vita”, ha esordito Andrea Ippoliti. E ancora: “Mi assumo le responsabilità di ...

Advertising

lovelytay333 : RT @i93Cherry: @lovelytay333 una persona di merda schifosa - i93Cherry : @lovelytay333 una persona di merda schifosa - IGrandebordello : Jessica si merita la finale perché a un cuore buono e poi e sempre disponibile con tutti mentre soleil piedi marci… - akakarolina : @LidaSezOlbia C'è chi non soccorre un animale ferito per non sporcare la macchina. È successo a me con una persona,… - carlocorucci : @Cartabellotta Anzi è una cosa schifosa!!! -