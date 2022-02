È tempo di una nuova stagione per la plastica italiana (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ennesimo rinvio della Plastic Tax – che penalizza plastiche monouso, biodegradabili o no – e allo stesso momento, l’entrata in vigore della direttiva europea Single Use Plastic – che ne vieta l’immissione sul mercato –hanno riacceso l’attenzione sulla plastica. Le industrie della filiera sono con il coltello tra i denti, convinte di essere vittima di una battaglia ideologica che rischia di compromettere una forza produttiva che, solo in Italia, è di circa 11mila imprese, che impiegano 110mila persone, per un fatturato da più di 30 miliardi. Numeri importanti, cui si aggiunge la tradizione industriale e lo spirito di innovazione che, dai tempi del Nobel a Giulio Natta, fanno dell’industria plastica un fiore all’occhiello del made in Italy. Tuttavia, quanto può avere efficacia prendersela con l’Europa, invece che investire nelle proprie capacità di ... Leggi su formiche (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ennesimo rinvio della Plastic Tax – che penalizza plastiche monouso, biodegradabili o no – e allo stesso momento, l’entrata in vigore della direttiva europea Single Use Plastic – che ne vieta l’immissione sul mercato –hanno riacceso l’attenzione sulla. Le industrie della filiera sono con il coltello tra i denti, convinte di essere vittima di una battaglia ideologica che rischia di compromettere una forza produttiva che, solo in Italia, è di circa 11mila imprese, che impiegano 110mila persone, per un fatturato da più di 30 miliardi. Numeri importanti, cui si aggiunge la tradizione industriale e lo spirito di innovazione che, dai tempi del Nobel a Giulio Natta, fanno dell’industriaun fiore all’occhiello del made in Italy. Tuttavia, quanto può avere efficacia prendersela con l’Europa, invece che investire nelle proprie capacità di ...

