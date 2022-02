È sempre mezzogiorno | Antonella Clerici sbotta in diretta | troppa pubblicità

Advertising

infoitcultura : Antonella Clerici, troppa pubblicità durante È sempre mezzogiorno: “Vorrei fare anche la trasmissione” - asdomare : Antonella Clerici lo sfogo in diretta a E' sempre mezzogiorno: «Ora basta vorrei fare la trasmissione...»… - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Montasù di Fulvio Marino - SerieTvserie : Antonella Clerici, troppa pubblicità durante È sempre mezzogiorno: “Vorrei fare anche la trasmissione” - tvblogit : Antonella Clerici, troppa pubblicità durante È sempre mezzogiorno: “Vorrei fare anche la trasmissione” -

Ultime Notizie dalla rete : sempre mezzogiorno

Gionata iniziata non bene per Antonella Clerici a causa della neve che ha trovato per strada mentre arrivava a Milano per la diretta di E’ sempre mezzogiorno e proseguita con qualche piccola polemica ...Antonella Clerici non è riuscita a trattenersi. La conduttrice di È sempre mezzogiorno, programma culinario in onda ogni mattina su Rai1, si è lasciata andare ad uno sfogo in diretta che non è passato ...