Dynasty Warriors 9 Empires è disponibile | tutte le info

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 febbraio 2022) Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Omega Force sono fieri di annunciare che l’attesissimo tactical-action game,è orain tutta Europa per Nintendo Switch, Xbox Series XS e Xbox One, Windows PC tramite Steam®, Google Stadia, PlayStation®4 e in versione digitale su PlayStation®5*. Il nuovo e avvincente titolo aggiunge elementi strategici all’esilarante azione 1 contro 1.000 della venerata seriedi KOEI TECMO, mentre i giocatori si lanciano in una missione per conquistare l’antica Cina attraverso una combinazione di saggezza, potenza e coraggio. Scarica tutti gli asset relativi a questo annuncio qui.consente ai giocatori di vivere l’esperienza ...