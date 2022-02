DYNASTY WARRIORS 9 Empires è adesso disponibile su Stadia

(Di martedì 15 febbraio 2022) Oggi suè arrivato, un nuovissimo titolo strategico / simulativo sviluppato e rilasciato da KOEI TECMO GAMES. Il gioco ènella sia nella versione standard a 69,99€, sia nella Deluxe Edition a 114,99€. La Deluxe Edition include il gioco e i seguenti contenuti: Oggetti Deluxe Edition 6 Gemme / 10 Ufficiali antichi personalizzati / 3 Scenari di campagna aggiuntivi Season Pass Set di parti personalizzate (14 pezzi) / 5 Palazzi aggiuntivi Bonus Season Pass 4 Unità militari aggiuntive Rivivi il drammatico periodo storico dei Tre Regni come solo la seriesa farti sperimentare. Stringi d’assedio castelli che dominano intere regioni, manipola la Politica interna, guadagna prestigio e fiducia per i tuoi ufficiali consolidando la ...

9 Empires, l'ultimo capitolo della serie di Koei Tecmo e lo sviluppatore Omega Force, è finalmente disponibile ed è stato pubblicato un nuovo gameplay di 35 minuti . Ricordiamo che l ...Bentornati a una nuova puntata di "parliamo (male?) dei Musou". Nel 20189 aveva tentato la via dell'open world: nonostante gli sforzi e gli incoraggiamenti, il pargolo di Koei era crollato sotto le sue stesse ambizioni , ricevendo fischi soprattutto dai ...Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Omega Force sono fieri di annunciare che l’attesissimo tactical-action game, DYNASTY WARRIORS 9 Empires è ora disponibile in tutta Europa per Nintendo Switch™ ...Dynasty Warriors 9: Empires è un gioco di guerra con elementi action, tattici e strategici caratterizzato da un'ambientazione tra storia e mitologia nella Cina imperiale. Dynasty Warriors 9 ...