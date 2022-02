Dramma a Caorle, 37enne muore nel sonno: a trovarlo senza vita la mamma (Di martedì 15 febbraio 2022) A trovarlo esanime sul letto è stata la mamma. Lorenzo Trevisan, 37 anni, è morto probabilmente nel sonno. La tragedia si è consumata nel centro di Caorle, città metropolitana di Venezia. Il giovane era il titolare insieme alla famiglia del noto ristorante “Taverna Caorlina”. Caorle, muore nel sonno a 37 anni: a trovarlo la mamma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 febbraio 2022) Aesanime sul letto è stata la. Lorenzo Trevisan, 37 anni, è morto probabilmente nel. La tragedia si è consumata nel centro di, città metropolitana di Venezia. Il giovane era il titolare insieme alla famiglia del noto ristorante “Taverna Caorlina”.nela 37 anni: alaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

