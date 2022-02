Downton Abbey: A New Era: nel nuovo trailer del film, i Crawley hanno un mistero da risolvere (Di martedì 15 febbraio 2022) Il passato di Lady Violet porterà grandi novità in casa Crawley, e anche un viaggio inaspettato. A Downton, intanto, sono in corso i preparativi per... Beh, scopriamolo nel nuovo trailer di Downton Abbey: A New Era. Finalmente è arrivato il nuovo trailer di Downton Abbey: A New Era, il secondo lungometraggio tratto dalla serie tv di Julian Fellowes, e a giudicare da quanto vediamo in questo nuovo video promozionale, ne succederanno di cose ai Crawley! Il filmato si apre con Lady Violet (Maggie Smith) in procinto di rivelare qualcosa sul suo passato alla propria famiglia... Come ad esempio il fatto che sia in possesso di una villa nel Sud della Francia. "Anni fa ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 febbraio 2022) Il passato di Lady Violet porterà grandi novità in casa, e anche un viaggio inaspettato. A, intanto, sono in corso i preparativi per... Beh, scopriamolo neldi: A New Era. Finalmente è arrivato ildi: A New Era, il secondo lungometraggio tratto dalla serie tv di Julian Fellowes, e a giudicare da quanto vediamo in questovideo promozionale, ne succederanno di cose ai! Ilato si apre con Lady Violet (Maggie Smith) in procinto di rivelare qualcosa sul suo passato alla propria famiglia... Come ad esempio il fatto che sia in possesso di una villa nel Sud della Francia. "Anni fa ...

