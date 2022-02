Downton Abbey 2: Una nuova era, trailer e poster del nuovo atteso sequel (Di martedì 15 febbraio 2022) Ecco il trailer e il poster di Downton Abbey 2: Una nuova era, il film di Simon Curtis con Maggie Smith, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern e le new entry Hugh Dancy, Laura Haddock e Dominic West, al cinema dal 28 aprile Ecco il trailer di Downton Abbey 2: Una nuova era, il film di Simon Curtis scritto da Julian Fellowes, al cinema dal 28 aprile. Cast Nel cast Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Lesley Nicol, Maggie Smith, Imelda Staunton e Penelope Wilton. In aggiunta al cast originale ci saranno anche Hugh Dancy, Laura Haddock, ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 15 febbraio 2022) Ecco ile ildi2: Unaera, il film di Simon Curtis con Maggie Smith, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern e le new entry Hugh Dancy, Laura Haddock e Dominic West, al cinema dal 28 aprile Ecco ildi2: Unaera, il film di Simon Curtis scritto da Julian Fellowes, al cinema dal 28 aprile. Cast Nel cast Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Lesley Nicol, Maggie Smith, Imelda Staunton e Penelope Wilton. In aggiunta al cast originale ci saranno anche Hugh Dancy, Laura Haddock, ...

