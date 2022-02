"Donne in gravidanza positive al coronavirus In ospedale assistenza con percorsi dedicati" (Di martedì 15 febbraio 2022) Dottoressa Elisa Malacarne, dirigente medico ostetricia e ginecologia, cosa è cambiato nel reparto maternità durante la prima ondata di Covid? "Durante la gravidanza le pazienti hanno dovuto spesso ... Leggi su lanazione (Di martedì 15 febbraio 2022) Dottoressa Elisa Malacarne, dirigente medico ostetricia e ginecologia, cosa è cambiato nel reparto maternità durante la prima ondata di Covid? "Durante lale pazienti hanno dovuto spesso ...

"Donne in gravidanza positive al coronavirus In ospedale assistenza con percorsi dedicati" Per le donne in gravidanza positive al Covid sono stati organizzati percorsi ospedalieri specifici. L'assistenza medica e ostetrica è sempre stata identica sia per le pazienti positive che per quelle ...

