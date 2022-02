Donnarumma: «Il PSG mi ha sempre fatto sentire importante. Squadra straordinaria» (Di martedì 15 febbraio 2022) Il portiere della Nazionale Donnarumma ha parlato della sua avventura al PSG Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale e del PSG, in una intervista al Telegraph ha parlato della sua esperienza parigina. PSG – «Loro (PSG) mi seguivano da molto tempo, mi avevano sempre fatto sentire importante. Sapevo che tutti qui avevano molta fiducia in me, quindi ho scelto il PSG perché è un ambiente incredibile. C’è una Squadra straordinaria, grandi ambizioni, quindi tutte queste cose hanno fatto sì che il PSG fosse parte del mio destino». ALLENARSI CON MBAPPE’, MESSI E NEYMAR – « Ora ho l’abitudine di allenarmi con loro e faccio del mio meglio per rendere il più difficile possibile il gol. Chiaramente le persone hanno grandi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Il portiere della Nazionaleha parlato della sua avventura al PSG Gianluigi, portiere della Nazionale e del PSG, in una intervista al Telegraph ha parlato della sua esperienza parigina. PSG – «Loro (PSG) mi seguivano da molto tempo, mi avevano. Sapevo che tutti qui avevano molta fiducia in me, quindi ho scelto il PSG perché è un ambiente incredibile. C’è una, grandi ambizioni, quindi tutte queste cose hannosì che il PSG fosse parte del mio destino». ALLENARSI CON MBAPPE’, MESSI E NEYMAR – « Ora ho l’abitudine di allenarmi con loro e faccio del mio meglio per rendere il più difficile possibile il gol. Chiaramente le persone hanno grandi ...

