Domeniche ecologiche: il 20 Febbraio 2022 blocco del traffico a Roma – orari (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 20 Febbraio 2022 seconda domenica ecologica nella Capitale con l’obiettivo di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico derivante dal massiccio impatto di traffico e impianti di riscaldamento, in attuazione del piano regionale di risanamento della qualità dell’aria. In questa giornata è previsto il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ZTL, Fascia Verde, a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, oltre al limite massimo di 12 ore per l’utilizzo di impianti di riscaldamento. Per agevolare il normale corso delle attività cittadine, si provvederà al al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale e di taxi durante le giornate di blocco totale. Si suggerisce di prendere visione delle deroghe contenute nelle Ordinanze del Sindaco, che saranno pubblicate di ... Leggi su funweek (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 20seconda domenica ecologica nella Capitale con l’obiettivo di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico derivante dal massiccio impatto die impianti di riscaldamento, in attuazione del piano regionale di risanamento della qualità dell’aria. In questa giornata è previsto il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ZTL, Fascia Verde, a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, oltre al limite massimo di 12 ore per l’utilizzo di impianti di riscaldamento. Per agevolare il normale corso delle attività cittadine, si provvederà al al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale e di taxi durante le giornate ditotale. Si suggerisce di prendere visione delle deroghe contenute nelle Ordinanze del Sindaco, che saranno pubblicate di ...

