Doctor Strange nel Multiverso della follia, tutti gli indizi contenuti nel nuovo trailer (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Super Bowl 2022 ci ha lasciato una grande performance, scarpe tempestate di diamanti e molti trailer. Quello di Doctor Strange nel Multiverso della follia senza dubbio è diventato una delle grandi star della serata, e non c'è da meravigliarsi. Il nuovo teaser del film Marvel ha mostrato molte cose che i fan sognavano di vedere e molte altre che tocca sezionare in profondità per scoprire cosa significano veramente. Questo secondo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della follia presenta molti dettagli che potrebbero essere passati inosservati a prima vista, quindi diamo un'occhiata più da vicino al video per scoprire cosa potremmo aver perso ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Super Bowl 2022 ci ha lasciato una grande performance, scarpe tempestate di diamanti e molti. Quello dinelsenza dubbio è diventato una delle grandi starserata, e non c'è da meravigliarsi. Ilteaser del film Marvel ha mostrato molte cose che i fan sognavano di vedere e molte altre che tocca sezionare in profondità per scoprire cosa significano veramente. Questo secondodinelpresenta molti dettagli che potrebbero essere passati inosservati a prima vista, quindi diamo un'occhiata più da vicino al video per scoprire cosa potremmo aver perso ...

Advertising

VANTES0UL : possiamo passare a maggio che sto diventando pazza a rivedermi in loop il trailer di doctor strange - CandidiViviana : comunque in tutto questo sono passati 2 giorni, e io ancora non ho visto il Trailer di Doctor strange. dovevo farlo… - thunderandsea : RYAN REYNOLDS HA POSTATO UNA FOTO VESTITO DA DEADPOOL E SULLO SFONDO C'ERA LA COSTUMISTA DI DOCTOR STRANGE - HorrorItalia24 : Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Il nuovo trailer e poster - rosati_luca : Comunque nel trailer di 'Doctor Strange and the Multiverse of Madness' c'è il Bosco Verticale.… -