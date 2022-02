“Dobbiamo farlo per Lulù”. GF Vip, l’appello parte da Manila e Miriana. E ora Soleil trema (Di martedì 15 febbraio 2022) Un fiume di emozioni contrastanti. È quello che ha provocato l’ingresso, pardon, il ritorno di Alex Belli al Grande Fratello Vip 6. C’era grande attesa per questo ‘evento’ e il pubblico non si è affatto annoiato. “Pensavate di esservi liberate di me e invece sono qui e non vi lascio andare” ha annunciato Alex di fronte ad un’esterrefatta Delia Duran. Soleil Sorge, invece, è apparsa molto felice di rivederlo. Poi è successo l’inevitabile. Alex si è inginocchiato di fronte a Soleil, le ha cinto le spalle con il braccio e a questo punto Delia è letteralmente esplosa: “Non toccarla, non toccarla perché questa roba mi dà fastidio”. La vivace discussione va avanti, Delia diventa una furia: “Dì la verità, perché lei ha confermato. Confermalo adesso. Abbi le p***e di dire ‘Sole io ti amo e sono innamorato di te’. Sono due cose diverse. Non me l’avevi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Un fiume di emozioni contrastanti. È quello che ha provocato l’ingresso, pardon, il ritorno di Alex Belli al Grande Fratello Vip 6. C’era grande attesa per questo ‘evento’ e il pubblico non si è affatto annoiato. “Pensavate di esservi liberate di me e invece sono qui e non vi lascio andare” ha annunciato Alex di fronte ad un’esterrefatta Delia Duran.Sorge, invece, è apparsa molto felice di rivederlo. Poi è successo l’inevitabile. Alex si è inginocchiato di fronte a, le ha cinto le spalle con il braccio e a questo punto Delia è letteralmente esplosa: “Non toccarla, non toccarla perché questa roba mi dà fastidio”. La vivace discussione va avanti, Delia diventa una furia: “Dì la verità, perché lei ha confermato. Confermalo adesso. Abbi le p***e di dire ‘Sole io ti amo e sono innamorato di te’. Sono due cose diverse. Non me l’avevi ...

Gi71376847 : Il suo silenzio. Noi non possiamo tacere , dobbiamo farlo per lui e per una giustizia giusta - kekkoxmatti : Raga però secondo me non dobbiamo mettere robe di questo tipo (' Il tuo Angelo... ') perché mattia vedendole si sen… - 65_virna : @seth03379503 Credo di essere libera di farlo così come in tanti altri lo stanno facendo O dobbiamo smettere anche questo? - Nicol49810 : @FeliciaVondran Dobbiamo farci sentire per farlo annullare, io finché non vedo la frase cambiata o la raccolta annullata non sto tranquilla - seth03379503 : @Margi624 @Roby86341796 Ok , il prezzo è giusto ! Ma dobbiamo farlo non solo dirlo ‘nnnn. !!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Dobbiamo farlo Downton Abbey 2 - Una nuova era: il nuovo trailer italiano e il poster del film E' un po' di tempo che non parliamo di Downton Abbey 2: Una nuova era , ma oggi - evviva, evviva! - dobbiamo necessariamente farlo, perché sono arrivati il trailer e il poster italiani del film. Downton Abbey 2 , che invaderà le sale il 28 aprile, esce a due anni e mezzo di distanza da Downton Abbey ...

Zingaretti lancia le Primarie per scegliere il suo erede - ... sapendo che il finanziamento è stato deliberato dal Cipe su un progetto che quindi dobbiamo ... Almeno finché ci sarà il maggioritario, costruire un campo largo è un atto di coerenza , perché non farlo ...

Messias sicuro: "Dobbiamo farlo contro la Sampdoria" Spazio Milan E' un po' di tempo che non parliamo di Downton Abbey 2: Una nuova era , ma oggi - evviva, evviva! -necessariamente, perché sono arrivati il trailer e il poster italiani del film. Downton Abbey 2 , che invaderà le sale il 28 aprile, esce a due anni e mezzo di distanza da Downton Abbey ...... sapendo che il finanziamento è stato deliberato dal Cipe su un progetto che quindi... Almeno finché ci sarà il maggioritario, costruire un campo largo è un atto di coerenza , perché non...