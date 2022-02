Djokovic | “Vaccino? Il mio corpo vale più di qualsiasi titolo” | VIDEO

Advertising

Agenzia_Ansa : Djokovic: 'Rinuncerò ai tornei se c'è l'obbligo di vaccino' #ANSA - HuffPostItalia : Novak Djokovic: 'Rinuncerò a tutti i tornei se c'è l'obbligo di vaccino' - SkyTG24 : Djokovic: 'Non sono no-vax, ma pronto a sacrificare tornei se costretto a vaccinarmi' - SimonaOttavian2 : Diversi sportivi hanno avuto problemi acclarati con le vaccinazioni.Tutto il mondo toglie mascherine/green pass tra… - GianpaoloZatti : RT @HuffPostItalia: Novak Djokovic: 'Rinuncerò a tutti i tornei se c'è l'obbligo di vaccino' -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic Vaccino

Tim Henman, ora membro del consiglio di amministrazione dell'All England Club, ha detto che allo stato attuale non ci sarebbe nessuno divieto imposto a. Wimbledon - dice Hanman - stava già ......come Wimbledon e Open di Francia per la mia posizione sul? Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare', ha concluso. Nella prima intervista dai fatti di Melbourne,ha detto ...Novak Djokovic si è detto pronto a saltare anche i prossimi Slam ... la partecipazione a competizioni come Wimbledon e Open di Francia per la mia posizione sul vaccino” ha dichiarato il tennista serbo ...Ma ho sempre sostenuto la scelta di decidere cosa mettere nel tuo corpo e sulla base delle informazioni che ho ricevuto, ho deciso di non vaccinarmi" Sostengo pienamente la libertà di decidere se ...